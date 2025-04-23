CHP valiliğin yasağını umursamadı! On binler CHP'nin Anıtkabir yürüyüşünde...

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara Altındağ'daki Birinci TBMM Binası'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e 15.30'da yürüyüş yapacak.

Ankara Valiliği dün akşam yaptığı açıklamada, yürüyüş hakkında yasak kararı aldığını duyurmuştu.

17.17: ON BİNLER BARİKATI YIKTI

Özgür Özel'in "Hep beraber sel oluyoruz, Anıtkabir'e akıyoruz" sözlerinin ardından yurttaşlar yürüyüşe engel olmak için konulan barikatları geçti.

Suikat sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kızları ve eşi de Anıtkabir'e yürüyen on binlere eşlik ediyor.

17.00: "NE YILARIZ NE KORKARIZ NE DE ATAMIZ'LA ARAMIZDA BARİKAT KABUL EDERİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yürüyüş öncesinde şunları söyledi:

"Ankara Valiliği dün akşam bir yazı yollayarak, yürüyemeyeceğimizi, toplanamayacağımızı söyledi. Valinin şahsen bir suçu yok, arada kalmış. Bir yanda Gazi Mustafa Kemal'in askerleri, bir yanda cuntanın kurşun askerleri. Sayın vali elçiye zeval olmaz. Sana o talimatı veren söyle, 'Kabala meydanı'nda toplanamazlar, çok kalabalıklarmış' de. Herkes şunu bilsin biz CHP olarak, sadece CHP'liler değil; Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkanlar olarak asla ne yılarız ne korkarız ne de Atamız'la aramızda barikat kabul ederiz.

Şu hale bakın, bu arabayı buraya sokmamak için bütün gün uğraştılar. Polisimizin servis otosunu kullanıyor, gidiyor oraya trafiğin çekicisini çekiyor. Arkaya bir başka çekiciği dayıyor. Ne denmiş biz burada toplanamayalım diye. Polisin drone'u çek fotoğrafı tek adama yolla, kullansın doya doya. "

"Bugün burada belediye başkanlarımızla Gazi'ye doğru yürüyüşe geçerken Silivri'deki bütün arkadaşlarımıza selam olsun! Burada bize engel olmak isteyenlere bir kez daha milletten aldığımız gücü göstermek isteriz. Sel olup Anıtkabir'e sel olup akacağız."

"19 Mart'ta yapılanlar Atatürk'ün emaneti sandığa darbedir."

"CUMHURİYET YASAK TANIMAZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'ndan ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine yürüyüş ve yasak kararı ile ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyet yasak tanımaz. Cumhuriyet Halk Partisi, kurduğu Meclis’i, kurduğu Cumhuriyeti yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclis’in önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan! Buyursunlar engel olsunlar."

"BU REZALETİN ADI: HALK DÜŞMANLIĞI, CUMHURİYET ALERJİSİ!"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, valiliğin yürüyüşün yapılacağı yola TIR çektiğini belirterek şunları söyledi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için Ankara’nın yollarını kapatanlar, bugün 23 Nisan’da halkın meclisine çıkan yolları tırlarla kapatıyor! Cumhuriyet’in kurulduğu 1. Meclis’in önüne oturma eylemi yapan yurttaşları engelleyenler, bu ülkenin temellerine kin kusuyor! Düğün konvoylarına açık olan yollar, çocuklara, halka, Cumhuriyet’e kapatılıyor! Bu rezaletin adı: keyfi yönetim, halk düşmanlığı, Cumhuriyet alerjisi! Tüm Ankaralıları, yasaklara, tırlara, barikatlara rağmen, 23 Nisan saat 15:30’da Ulus Atatürk Anıtı’na ve ardından 1. Meclis’in önüne davet ediyoruz! Meclis bizimdir! Bu ülke düğün saraylarının değil, halkın evlatlarınındır! Egemenlik sarayın değil, milletindir!"

CHP Ankara İl Başkanlığı yurttaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Değerli üyelerimiz ve halkımız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamamızı hiç kimse engelleyemez. 1.Meclis önünde hazırlıklarımızı yaparken araçlarımız buradan kaldırılmaya çalışılıyor. Herkesi ivedi bir şekilde 1. Meclisin önüne davet ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"