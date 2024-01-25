CHP ve HÜDA PAR arasında faili meçhul tartışması. ‘Ne işiniz var bu parlamentoda’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tüm faili meçhul cinayetlerin araştırılması, sorumlularının yakalanması için verdiği grup önerisinin görüşmelerinde tartışma çıktı.

Grup önerisi üzerine kürsüye çıkan milletvekillerinin peşinden HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir partilerinin suçlandığını belirterek kürsüye çıkmak için söz aldı.

DEMİR: ÇOK ÖNCEKİ OLAYLAR HÜDAPAR’A MAL EDİLİYOR

Konuşmasında Demir, “Dün de aynısı olmuştu. Bugün de aynısı oldu. CHP Türkiye’nin bütün sorunlarını bir kenara bırakarak HÜDA PAR’ı direkt hedef alıp, siyasetini bunun üzerinden geliştirmeye çalışıyor. HÜDA PAR 2012 yılında kurulmuş bir partidir. Çok öncesinden olayları getirip HÜDA PAR’a mal etmeye çalışıyor. O zaman biz de sizin tek partili işlenen bütün cinayetleri, katliamları sizden sorumlu tutarız. Siz katilsiniz, o zaman siz canisiniz. Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Sizin bunları gündem edip asıl soruna odaklanmanız gerekirken böyle basit şeyler üzerine zaman geçirip Türkiye’yi de meşgul etmenin bir anlamı yoktur” dedi.

BAŞARIR: NE İŞİNİZ VAR BU PARLAMENTODA? BEN RAHATSIZIM

Demir’in ifadeleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları kaydetti:

“Seçim meydanlarında da biz aynı şeyi söyledik. Daha dün Ali Gaffar Okan’ın ölüm yıl dönümüydü, katledilmişti. Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti işlediğinde hiçbir tartışma yoktu. Çıktı partinizin Genel Başkanı ‘Hizbullah bir terör örgütü değildir’ dedi. Oysa herkes biliyor ki, Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizin Genel Başkanınız ‘Türkiye’de özerkliği tartışabiliriz’ dedi. Benim kızgınlığım, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sizi, parlamentoya taşıması. Ne işiniz var bu parlamentoda? Ben rahatsızım… Siz Hizbullah’ı savunamazsınız? Siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz, Cumhuriyet’ten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz. O yüzden CHP konuşurken liderinizin sizlerin Hizbullah’la ilgili bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sözlerinize dikkat edeceksiniz.”