CHP YSK’nın sandık sonuçlarını erişime açtı... İşte oy kullandığınız sandığın sonuçları

CHP, YSK’nın sandık sonuç verilerini sts.chp.org.tr adresi üzerinden vatandaşların erişimine açtı.

CHP YSK’nın sandık sonuçlarını erişime açtı... İşte oy kullandığınız sandığın sonuçları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sistemine kaydedilen sandık sonuçlarını vatandaşların kontrolüne açtı.

Vatandaşlar, https://sts.chp.org.tr sitesinde T.C. kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında verilen oyları görebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.

Vatandaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP’nin sistemine gönderebiliyor.

HANGİ SANDIKTAN HANGİ PARTİYE OY ÇIKTI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiml sonuçları resmi olarak açıklandığında https://sonuc.ysk.gov.tr/ EKRANI YSK'nın resmî sitesinde yer alacak.

Şu an siteye giren vatandaşlar "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır." yazısı ile karşılaşıyor.

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