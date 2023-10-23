CHP’de 100. yıl affı. İhraç edilenlere dönüş kapısı açıldı

CHP’nin kurultay öncesi son kez toplanacak Parti Meclisi'nde ihraç edilen parti üyelerinin affı gündeme alınacağı iddia edildi.

CHP’de 100. yıl affı. İhraç edilenlere dönüş kapısı açıldı

CHP’de çarşamba günü gerçekleşecek büyük kurultay öncesi son parti meclisi toplantısının gündemi belli oldu.

İHRAÇ EDİLENLER GERİ DÖNÜYOR

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, onlardan biri de partiden ihraç edilenlerin affı oldu.

PM üyelerine iletilen gündem metninde 100’üncü yıl affına ilişkin, “Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” maddesi yer aldı.

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BU İSİMLER GÜNDEME GELDİ

CHP’den ihraç edilenler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan ve Öztürk Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlanacak.

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