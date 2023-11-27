CHP'de 13 isme af çıktı. İşte isim isim affedilenler

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası bir basın açıklaması düzenledi. Yücel açıklamasında 13 ismin partiye geri döndüğünü şu sözlerle açıkladı:
PARTİNİN 100. YILI NEDENİYLE 100. YIL AFFI
“Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi."
İşte affedilen 13 isim:
Ethem Ejder Zengin
Mahmut Yıldırım
Tanju Özcan
İsmail Uysal
Timur Yalçıntuğ
Didem Yalçıntuğ
Niyazi Bakkalcı
Ünal Uysal
Ali Güneş
Emre Gelen
Hasan Akkaya
Halime Öztürk