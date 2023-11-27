CHP'de 13 isme af çıktı. İşte isim isim affedilenler

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası bir basın açıklaması düzenledi. Yücel açıklamasında 13 ismin partiye geri döndüğünü şu sözlerle açıkladı:

PARTİNİN 100. YILI NEDENİYLE 100. YIL AFFI

“Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi."

İşte affedilen 13 isim:

Ethem Ejder Zengin

Mahmut Yıldırım

Tanju Özcan

İsmail Uysal

Timur Yalçıntuğ

Didem Yalçıntuğ

Niyazi Bakkalcı

Ünal Uysal

Ali Güneş

Emre Gelen

Hasan Akkaya

Halime Öztürk