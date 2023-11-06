CHP’de A Takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi

CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. Parti Meclisi seçiminde 8 isim Özgür Özel’in anahtar listesini delerek seçildi.
Anahtar listeyi delerek Parti Meclisi’ne seçilen isimler şunlar:
Burhanettın Bulut, Deniz Yavuzyılmaz, Devrim Barış Çelik, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Özgündüz, Ali haydar Hakverdi
60 kişilik PM'ye giren bazı isimler şöyle:
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz