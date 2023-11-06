CHP’de A Takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi

CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. 60 kişilik Parti Meclisi’nde 8 isim anahtar listeyi delerek seçildi.

CHP’de A Takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi

CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. Parti Meclisi seçiminde 8 isim Özgür Özel’in anahtar listesini delerek seçildi.

Anahtar listeyi delerek Parti Meclisi’ne seçilen isimler şunlar:

Burhanettın Bulut, Deniz Yavuzyılmaz, Devrim Barış Çelik, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Özgündüz, Ali haydar Hakverdi

60 kişilik PM'ye giren bazı isimler şöyle:

Gökhan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Sinan Adıyaman

Mustafa Adıgüzel

Erdal Aksunger

Murat Çan

Veli Özdemir

Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz

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