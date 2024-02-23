CHP'de adaylık krizi. CHP ilçe başkanı görevinden istifa etti

Kaynak: İHA
CHP'de adaylık krizi. CHP ilçe başkanı görevinden istifa etti
CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Atınç Günbay, Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in başvurusunda geç kalınması ve CHP’den aday gösterilememesi üzerine istifa ettiğini suyurdu.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay, istifa ettiğini ilan etti.

CHP'nin Saruhanlı Belediye Başkanlığı için aday olarak gösterdiği mevcut başkan Zeki Bilgin, listesinin ilçe seçim kuruluna geç teslim edildiği iddiasıyla CHP'den aday gösterilememişti. Mevcut belediye başkanı CHP'li Zeki Bilgin ise Saadet Partisi listesinden belediye başkan adayı olmuştu.

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CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay, yaşananlardan sonra istifa ettiğini açıkladı.

Atınç Günbay’ın açıklaması şöyleydi:

"Belediye Başkan ve meclis üyeleri aday listelerinin seçim kuruluna verilmesi esnasında yaşadığımız aksaklıklar, hatalar nedeniyle görev yapmaktan her zaman gurur duyduğum partim, Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Saruhanlı'da kendi logosu altında seçime giremeyecek.

Manisa'nın diğer ilçelerinde ve ülke genelinde aday listelerinin teslimi esnasında bizim yaşadıklarımıza benzer olayların yaşandığı yerlerde seçim kurulları aday listelerini kabul etmiş olmasına, emsal kararlar ilçe seçim kurula sunulmuş olmasına rağmen Saruhanlı'da benzer süreç işletilmemiştir. Tüm bunlar bizlerin kusurumuzu, hatamızı ortadan kaldırmamaktadır.

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Bu nedenle büyük bir üzüntü içindeyim ve üzüntüye sevk ettiğim başta partimden, partililerimizden, Saruhanlı halkından ve büyük bir mağduriyet yaşayan Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'den özür diliyorum. Bu zor günde en başından beri şartsız yanımızda olan Saadet Partisi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı bir süreden beri sürdürmekte olduğum CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Esasında gecikmiş bir istifa olduğunun farkındayım. Bu güne kadar beklememin nedeni itiraz süreçlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır."

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