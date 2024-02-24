CHP'ye şok. İtiraz kabul edildi aday olamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'ye şok. İtiraz kabul edildi aday olamayacak
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusunda geç kalındığı için CHP’den aday olamayan CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden seçime girme kararı AKP’nin itirazları sonucu ilçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

8 DAKİKA GECİKTİĞİ İÇİN CHP’DEN ADAY OLAMAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi.

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CHP ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDIĞI İÇİN ZAMANINDA TESLİM EDİLEMEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara bir gün sonra itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 21 Şubat günü saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

SAADET PARTİSİ FORMÜLÜ

Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

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“ZEKİ BİLGİN'İN, SAADET PARTİSİ'NDEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAMAYACAĞINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AKP itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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