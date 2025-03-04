CHP'de Adnan Beker depremi! Zehir zemberek sözlerle istifa etti

Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılmasına parti içinden bir tepki daha geldi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP'den Ankara 2. Bölge Adayı olan Erol Tosun, partisiyle yollarını ayırdı.

Erol Tosun, "Seçim bölgem olan 10 ilçenin tamamında emek vermiş, seçilmeyeceğimizi bilmemize rağmen sahada alın teri dökmüş bir siyasetçi olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen birine CHP rozeti takılması içimizi acıtmıştır." dedi.

Erol Tosun

Tosun, açıklamasında hem partisine hem de Beker'e sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: "Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden, her tarafta Cumhur İttifakı adayına oy isteyen, bunu da televizyonda alenen ilan eden birine hem de 'Belediye başkanının emaneti' diyerek parti rozeti takılması içimizi acıtmıştır. Partiye emek vermiş bütün CHP'liler de bizim kadar üzgündür."

"REZALETİN DİZ BOYU DEĞİL TAM BOY OLMASI BUNA DENİR"

Adnan Beker'in CHP'ye katılmasını "İlkesizlik" olarak değerlendiren Erol Tosun, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Tutarsızlık buna denir. Kuralsızlık buna denir. Ayıp ötesi buna denir. Hakarete boyun eğmek buna denir. Rant ilişkilerini onaylamak buna denir. Şaibeli söylentileri haklı çıkarmak buna denir. Genel Merkez yöneticilerine kimlerin refere ettiğini biliyoruz. O gün birlikte bu vekilin Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin kaybedilmesi için yaptıklarına şahitlik eden bölge milletvekillerinin daha 1 hafta önce ikisi, birlikte protokolde Keçiören'de kurdele kesti. Şimdi ise bölge milletvekili aynı zamanda Grup Başkanvekili ve İl Başkanı'nın bu vatandaşın elini kaldırmanın gururunu yaşıyor olmasına şahitlik etmenin hüznü içerisindeyim. Bunun altından Çapanoğlu çıkacağı o gün belli idi bugün kesinlik kazanmıştır."

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PARTİ ÜYELİĞİNİ SONLANDIRDI

Kılıçdaroğlu dönemindeki eleştirileri de hatırlatan Erol Tosun, "Dün 'Partinin 3'üncü katını Kılıçdaroğlu Ülkücülerle doldurdu' diyenler, bu vatandaşı partinin bütün katlarına yerleştirmiş. Biz partide durarak böyle işleri onaylamış olmanın huzursuzluğu ile uyuyamayız, rahat edemeyiz. Çünkü bizdeki omurga üzerinde her türlü şaibe olan birisi ile aynı partide olmayı kaldıramaz, kabul edemez." ifadelerini kullandı.

Partiye emek verenlerin hakkının gasp edildiğini ifade eden Erol Tosun, parti üyeliğini sonlandırdığını şu sözlerle duyurdu: "Bu partiye yıllarını vermiş onurlu insanların emeklerine yazık. Yuh olsun böyle birini alkışlayıp rozet takanlara. Sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyeceklerimizi söyledik. İçimiz ve gönlümüz rahat, huzurluyuz. Şükür ki eğilmeden, bükülmeden, fırdöndü parti yöneticileri ile ünvanları ne olursa olsun yan yana olmadan parti üyeliğimizi sonlandırıyoruz. Gönlümüz partimizdedir, partimizin ilkelerindedir ancak buna hazmedemeyiz. Birlikte yol Yürüdüğümüz haysiyet erozyonuna uğramamış dostlarımıza ve partililerimize saygılarımı sunuyorum."