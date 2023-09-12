CHP’de değişim istifası. Başdanışman istifa etti

CHP'de değişim gündemi yapılan açıklamalarla devam ederken bu defa bir istifa haberi geldi. CHP Gençlik Kolları'nda Başdanışman olan Emre Tiftikçi, görevinden istifa etti.

CHP’de değişim istifası. Başdanışman istifa etti

Tiftikçi, " 'Değişim' diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz" dedi.

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Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Tiftikçi, şu ifadeleri kullandı:

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"Kamuoyuna ve genç yol arkadaşlarımıza... Gençlik örgütleri her siyasi partinin en ilerici organları olmalıdır. Çünkü gençlik doğası gereği ilericidir.

"Değişim" diyeni kenara itmek CHP Gençlik Kolları'nın ideolojisiyle de kültürüyle de tarihiyle de bağdaşmaz.

Gençlik Kolları'ndaki Başdanışmanlık görevimden istifa ediyorum.

Hepimizin içinde olduğu iyi ve güzel bir gelecek için çalışkan bir parti üyesi olarak mücadeleye devam edeceğim. Değişim!"

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