CHP’de ‘değişimciler’ için hareketli günler. Özgür Özel’den iki kritik ziyaret

Değişim tartışmalarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yarınki (12 Ekim) trafiği hayli yoğun.

Her iki isim de ilk önce değişimcilerin adayı olan ve İstanbul İl Kongresi’ndeki seçimi kazanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i ayrı ayrı ziyaret edecek. Özel ve İmamoğlu daha sonra bir araya gelecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıkça destek olduğu Özgür Çelik’i saat 11:00’de ziyaret edecek.

İmamoğlu kurultay delegeleri listesinde diğer listeden de oy alarak en yüksek oyla Büyük Kurultay Delegesi seçilmişti.

İSTANBUL İL KONGRESİA'NE KATILMAMIŞTI

Değişim tartışmalarıyla gündem olan ve CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel de yarın İstanbul’da. Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i saat 13:00’te ziyaret edecek.

Özgür Özel, Özgür Çelik’e desteğini açıkça beyan etmemişti, İstanbul İl Kongresi’ne de katılmamıştı.

Özgür Özel daha sonra Ekrem İmamoğlu ile saat 14:30’da bir araya gelecek.