CHP’de ‘değişimciler’ için hareketli günler. Özgür Özel’den iki kritik ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik’i ayrı ayrı ziyaret edecek. Özgür Özel daha sonra Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

CHP’de ‘değişimciler’ için hareketli günler. Özgür Özel’den iki kritik ziyaret

Değişim tartışmalarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yarınki (12 Ekim) trafiği hayli yoğun.

Her iki isim de ilk önce değişimcilerin adayı olan ve İstanbul İl Kongresi’ndeki seçimi kazanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i ayrı ayrı ziyaret edecek. Özel ve İmamoğlu daha sonra bir araya gelecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıkça destek olduğu Özgür Çelik’i saat 11:00’de ziyaret edecek.

İmamoğlu kurultay delegeleri listesinde diğer listeden de oy alarak en yüksek oyla Büyük Kurultay Delegesi seçilmişti.

İSTANBUL İL KONGRESİA'NE KATILMAMIŞTI

Değişim tartışmalarıyla gündem olan ve CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel de yarın İstanbul’da. Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i saat 13:00’te ziyaret edecek.

Özgür Özel, Özgür Çelik’e desteğini açıkça beyan etmemişti, İstanbul İl Kongresi’ne de katılmamıştı.

Özgür Özel daha sonra Ekrem İmamoğlu ile saat 14:30’da bir araya gelecek.

İlgili Haberler
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır
Özgür Özel’den ‘ittifak’ çıkışı: Genel başkan değişimi beyaz sayfa açar
Ekrem İmamoğlu kazanan ismi 'değişim' mesajıyla duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu
CHP'de oylama tamamlandı. 'Değişim'in desteklediği Özgür Çelik İstanbul yeni İl Başkanı oldu
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi Gündem
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan ilginç İsrail protestosu Video
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan ilginç İsrail protestosu
Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü Gündem
Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü
Gazze cehennemi işte böyle bir yer. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz yayınladı Gündem
Gazze cehennemi işte böyle bir yer. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz yayınladı
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu Spor
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu