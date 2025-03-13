CHP'de flaş istifa!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

CHP Şişli İlçe Başkanlığı, sosyal medyada yer alan görüntülerle gündeme gelen Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Şişli İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir.

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Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Özcan'ın bir kadını darp ettiğine dair sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özcan'ın istifasının alınmasını, aksi halde disiplin işlemlerinin başlatılmasını istediği gündeme gelmişti.

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