CHP’de Genel Başkan adayının seçilmesi için gereken oy sayısı ortaya çıktı

CHP’de 38. Olağan Kurultay bugün gerçekleşiyor. Ankara’da 2 gün boyunca sürecek kurultayda bugün Genel Başkan Seçimi yarın ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

Büyük heyecanla beklenen Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışacak. Daha önce kurultayda başkanlık için yarışacağını açıklayan İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, yeterli imza toplayamadığı için aday olamadı.

OY KULLANACAK DELEGE SAYISI BELLİ OLDU

CHP’nin olağan kurultayında oy kullanacak delege sayısı belli oldu. Kesinleşen hazirun cetveline göre kurultayda 1366 delege oy kullanacak. Adaylardan birinin seçilmesi için 684 delegenin oyunu alması gerekiyor.