CHP’de kongre öncesi sert rüzgarlar esiyor. İstanbul'da delege ayrılığı

‘Değişimcilerin adayı’ olarak belirtilen Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik, kendi ilçesindeki delegelerin bir bölümünün desteğini kaybetti. ‘Genel merkezcilerin adayı’ olarak nitelendirilen eski il başkanı Cemal Canpolat ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın desteğini aldı.

Bahçelievler’de 10 delege Canpolat’a destek verdi

Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak Çelik’in bu hamlesi, kendi ilçesindeki delegelerin bir bölümünü memnun etmedi. Bahçelievler’deki 21 delegeden 10’u, Çelik’i ilçe kongresinde desteklediklerini ancak il kongresinde Cemal Canpolat’ı destekleyeceklerini açıkladı. Delegeler, Çelik’in ilçesinde mutabakat sağlamadan il başkanlığına aday olmasını eleştirdi.

Beşiktaş’ta Akpolat’tan Çelik’e destek

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün yaptığı açıklamada Özgür Çelik’e olan desteğini duyurdu. Akpolat, ilçe örgütü kadrosuyla beraber Çelik’i ziyaret ederek, “Özgür Çelik kardeşimizin İstanbul İl Başkanlığına adaylığını destekliyoruz.” dedi. Akpolat, Çelik’in değişim ve yenilenme vizyonunu paylaştığını ve İstanbul’u kazanmak için çalışacağını belirtti.

Kongre ne zaman yapılacak?

CHP İstanbul kongresi, 3 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Kongrede 1450 delege oy kullanacak. Şu ana kadar iki adayın yanı sıra eski milletvekili Barış Yarkadaş da il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

DELEGELERDEN AÇIKLAMA

10 delege tarafından yapılan açıklama şöyle;

"İlçe kongremizde partimizin yerel seçimlerde gücünü ve etkinliğini arttırmak için ortak hareket ederek Özgür Çelik’i destekleme kararı aldık.

Bunun gereğini de ilçe kongremizde ortaya koyduk. Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir.

Çok değil, bundan bir kaç hafta önce Bahçelievler’e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul’a çevrilmiştir. Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler’in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde bu mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde İstanbul’da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz.

Gençleşmek, yenilenmek ve örgütsel gücümüzü en yüksek seviyede önümüzdeki yerel seçimlerde hem Bahçelievler’i hem de İstanbul’u kazanmak adına; 2019’da olduğu gibi bugün de yerel aktörlere tam destek veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde yol yürümek gerektiğine inanıyoruz. Değişim adına tavır ortaya koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz.

Biz Bahçelievler’de yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığı’na aday oldunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelik’in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Değişime Bahçelievler’den başlamanın tam zamanı! Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde Sayın Cemal Canpolat’ı desteklediğimizi tüm parti ve İstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz."

Gökmen Güneş

Erkan Değirmenci

Gülali Şat

Mahir Sürensoy

Şükriye Aydın

Azelya Özdağ Keser

Ladise Has

Ahmet Bora

Ali Aktaş

Savaş Gül"