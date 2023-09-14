CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlığı destekleyen milletvekilleri belli oldu

CHP'de Özgür Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde genel başkanlık adaylığını açıklayacak. Özel’e çok sayıda CHP milletvekili de yanında olarak destek verecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlığı destekleyen milletvekilleri belli oldu

CHP’de 28 Mayıs sonrası başlayan değişim tartışmasında yarın kritik bir gün olacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkanlık için adaylığını açıklayacak. CHP’nin genel merkezinin ikinci katında toplantı salonunda konuşacak Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de olacak.

Diken’den Altan Sancar’ın edindiği bilgilere göre, Özel’le birlikte orada bulunacak bazı milletvekilleri şöyle:

- Adana Milletvekili Ayhan Barut

- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

- Ankara Milletvekili Murat Emir

- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

- Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

- Edirne Milletvekili Ediz Ün

- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

- Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

- İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

- Karaman İsmail Atakan Ünver

- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu

- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

- Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu

- Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen

- İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Öte yandan yarın adaylığını açıklaması beklenen Özgür Özel sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı.

Özel paylaştığı görselle yarın (15 Eylül 2023) saat 14.00'te basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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