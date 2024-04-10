CHP’de Sezgin Tanrıkulu’ya sessiz sedasız yeni görev

Hüseyin Can Güner’in Çankaya’da, Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da Denizli’de belediye başkanı seçilmesinin ardından yedek üyeler Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver PM’ye girdi.

Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna geçmesinin ardından Genel Sekreter olan Selin Sayek Böke’nin imzasıyla yapılan açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 29 Mart 2024 tarihinde istifa eden Parti Meclisi Üyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun boşalan koltuğuna yedek sıradan geçtiği bildirildi.

Tanrıkulu, 14 senedir CHP’de aktif siyaset yapıyor.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 27 Mayıs 1963’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğmuş, siyasetçi ve avukattır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tanrıkulu, yüksek lisansını Dicle Üniversitesi’nde, doktorasını ise Kültür Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Serbest avukatlık yapmaya başladığı 1985 yılından itibaren, Diyarbakır Barosu’nda çeşitli görevler üstlenmiş, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kurucuları arasında yer almış ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kuruluşunda bulunmuştur.

1997 yılında Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştür. Siyasi kariyerine 2010 yılında CHP’ye katılarak başlayan Tanrıkulu, partinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve 2011’den itibaren İstanbul ve Diyarbakır’dan milletvekili olarak meclise girmiştir