CHP’de şok istifa!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

İBB soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti.

ic-resim-001.jpg
Ertan Yıldız

Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ertan Yıldız, Tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

