CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!

Delege bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de "'tam kanunsuzluk'" iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın 15.30’deki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

Son Haberler
Biga’da Kurtuluş Günü etkinliklerinde emek ve sevgi buluştu
Biga’da Kurtuluş Günü etkinliklerinde emek ve sevgi buluştu
Şüpheli ölüm sonrası doktor baba kendini astı
Şüpheli ölüm sonrası doktor baba kendini astı
ERGO Yatak’ın “Uykun için uygun o.” kampanyası başladı!
ERGO Yatak’ın “Uykun için uygun o.” kampanyası başladı!
CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...
CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...
ST Endüstri Zirveleri fabrikalarla tedarikçileri Gebze’de buluşturdu
ST Endüstri Zirveleri fabrikalarla tedarikçileri Gebze’de buluşturdu