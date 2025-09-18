CHP Olağanüstü Kurultayı'na itiraz! Gözler YSK'ya çevrildi...

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

Delege bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de "'tam kanunsuzluk'" iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın 15.30’deki gündem toplantısında itirazı görüşecek.