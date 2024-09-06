CHP'de tüzük taslak metni ortaya çıktı

CHP'de tüzük değişikliklerinin görüşüleceği ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’ bugün çalışmalarına başlayacak.

Kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici’nin başkanlığını yürüttüğü tüzük hazırlık komisyonu toplantısı dün saat 10.00’da parti genel merkezinde başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaklaşık 7 saat süren toplantının son bölümüne katıldı.

Örgütlerin görüş ve önerileriyle şekil alan tüzük taslak metni komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Tüzük değişikliğiyle birlikte milletvekilleri ve belediye başkanlarına 3 dönem sınırı getirilecek.

Taslak metne göre dönem sınırı, Türkiye Büyük Millet Meclis’i için 27. Dönem itibariyle başlamış kabul edilecek. Benzer madde belediye başkanları için de geçti.

Ön seçimler örgüt gözetiminde gerçekleşirse il kotası yüzde 15'e kadar, hakim gözetiminde yapılırsa yüzde 5 kontenjan belirlenecek. Kadın kotası ise yüzde 35 olarak belirlenecek.

Gençlik kotası da 2 bölüme ayrılacak. Yapılacak ilk olağan kurultayda yüzde 10’luk 18-25 yaş kotası, yüzde 15 de 25-40 yaş kotası ayrılacak. Kotaların bir sonraki kurultaylarda yükseltilmesine karar verildi.

ÜYELERİN ÖN SEÇİMLERDE OY KULLANABİLMESİ İÇİN KRİTERLER BELİRLENECEK

Parti kaynaklarının aktardığına göre; üyelik aidatları 120 TL ila 6 bin TL arasında değişecek. Üyeler tarafından ön seçimlerde oy kullanabilmesi için sandık görevi yapmak, sandık bölgesinde seçim çalışması yapmak, seçim dönemi mitinglere ve kampanyalara katılmak gibi kriterler konulacak.

DELEGELER CHP MOBİL UYGULAMASINI TELEFONLARINA İNDİRDİ

Genel Başkan Özgür Özel'in ricasıyla bütün delegeler CHP mobil uygulamasını telefonlarına yükledi. Kurultaya girişte delegeler tarafından içeriye konulan karekodlar mobil uygulamalara okutulacak. Aplikasyon geliştirildiğinde mitinglerde de kullanılmaya başlanacak.

Tüzükten belediye çalışanlarının oy kullanmamasını öngören madde çıkarıldı. Ancak, belediyelerde çalışanlar il, ilçe başkanı veya yöneticisi olamayacak.

CHP SEÇİMDEN SONRAKİ İLK KAMPANYASINI BAŞLATIYOR

Öte yandan CHP'nin kurultayla birlikte seçim kampanyasının ilk adımlarını atacağı ve parti programını hazırlamaya başlayacağı öğrenildi.

Parti kurmayları, seçim kampanyasının ilk videoları olarak nitelendirilebilecek görüntülerin şimdiden paylaşılacağını kaydetti.