CHP'de yanlış tweet gündem oldu

Son dönemlerde 'değişim' haberleriyle konuşulmaya devam eden CHP partisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yanlış paylaşım dikkat çekti.
Yapılan paylaşımın başlığında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedilirken, video olarak CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasına yer verildi.
Partinin resmi Twitter hesabından paylaşılan yanlış tvweet gündem oldu.
Tweette CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması paylaşılırken "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Etimesgut önceki dönem İlçe Başkanımız Faruk Özdemir'in cenaze törenine katıldı" notu düşüldü.
Tweet daha sonra silindi.
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