CHP’den 100’üncü gün kararı! İmamoğlu için büyük buluşma

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 1 Temmuz itibarı ile 100 gündür cezaevinde kalmış olacak.

Hakkında peş peşe soruşturma açılan İmamoğlu, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nde tutuluyor.

CHP'DEN 100'ÜNCÜ GÜN KARARI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutukluluk süresine dikkat çekmek ve tepki göstermek için aldıkları eylem kararını açıkladı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP, 1 Temmuz’da Saraçhane’de büyük bir miting düzenleyecek. Saraçhane, 19 Mart sürecinin başlangıcından itibaren vatandaşların önemli toplanma alanı olmuştu.

"100 GÜNÜNÜN MUHASEBESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Özel, aldıkları kararı "Tutukluluğun 100 gününün muhasebesini hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan hem de toplumsal olarak değerlendireceğiz. Daha sonra akşam hep birlikte Saraçhane’ye gidecek, eylem yapacağız" ifadeleri ile açıkladı.

"30 HAZİRAN’DAN BİR ENDİŞEM YOK"

CHP kurultayının 30 Haziran’da görülecek iptal davası ile ilgili konuşan Özel, "30 Haziran’dan bir endişem yok. YSK kararının zaten kesin olduğu, AYM’ye itiraz süresinin dolduğu bir süreç. Sonuç değil, süreç odaklı, partiyi tartıştırmaya yönelik bir sürecin içindeyiz. Ben bu tartışmaların hep dışında kalmaya çalıştım" dedi.

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