Kılıçdaroğlu'nun o sözleri Silivri'ye iletildi! İmamoğlu’nun tavrını CHP’li isimler açıkladı

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sözleri İmamoğlu'na iletildi.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu'nun konuya ilişkin tepkisini kamuoyuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'MUTLAK BUTLAN' ÇIKIŞI İMAMOĞLU'YLA PAYLAŞILDI

CHP'de Kasım 2023'te yapılan kurultayın iptali istemiyle açılan dava öncesi, parti içindeki siyasi hareketlilik hız kazandı. Dava, 30 Haziran’da görülecek. Geçtiğimiz kasım ayındaki gerçekleştirilen kurultayda Özgür Özel, 812 delegenin oyuyla genel başkan seçilmiş; 536 oy alan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu kaybetmişti.

Söz konusu kurultayın usulsüz olduğu iddiasıyla açılan davada, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkabileceği iddia edildi.

Böyle bir durumda kurultay tamamen geçersiz sayılabilir ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olabileceği iddiaları gündeme geldi.

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Dava süreci yaklaşırken, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan davasına ilişkin değerlendirmeleri

İmamoğlu’na aktarıldı.

"FARKLI BİR CEVAP ALMAK ONUN DA HOŞUNA GİDECEKTİ"

Vahap Seçer, görüşmeye ilişkin olarak "Sayın İmamoğlu da zaten daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde bu konuları dile getirdiğini söylemişti. Bu da basına yansımıştı. Yine aynı şeyler konuşuldu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını da kendisine ilettik. Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti. Belki de kamuoyu rahatlayacaktı ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere göre biz de tavrımızı ortaya koyacağız." dedi.

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ENGİN ÖZKOÇ'TAN "MUTLAK BUTLAN ÇIKIŞI

Vahap Seçer'in ardından sözü Engin Özkoç aldı.

Özkoç, "Mutlak butlanla ilgili konu hukuki değil. Yüksek Seçim Kurulunu devre dışı bırakıp, mahkemenin böyle bir karar alması, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir şey. Bu, bu iktidarın Cumhuriyet Halk Partisine karşı uyguladığı baskı politikasının bir sonucu olarak hukuku ele geçirilmişliğinin tavrını yansıtıyor" dedi.

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Engin Özkoç şöyle devam etti:

"Bunu hem Vahap Seçer başkanımla, hem Mansur başkanımla, hem de ben çok açık şekilde ifade ettik. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kendisinin önceki dönem genel başkanı olarak, eğer kendisi bu görevi almazsa, kayyuma kalacağını kendisinin de böyle bir şey kabul edemeyeceğini ifade etti. Kendisiyle beraber Sayın Genel başkanımızın bir araya gelip, bir araya gelip, bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzyıllık hafızasına yakışır bir şekilde ortak bir çözüm yolu bulmalarını bugün de istiyoruz. O güne kadar istiyoruz. Bu böyle bir mutlak butlanın çıkmasını reddediyoruz. Ama o karar daha görüşülmeden önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinin duruşunu kamuoyuyla, örgütleriyle ve milletiyle paylaşmasını istiyoruz."

"Olmaz denilen şeyler oluyor dediniz bu iktidarda. Peki mutlak mutlak çıkarsa, eğer ki böyle bir sonuçta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an bir halihazırda planı var mı acaba?" sorusuna, Engin Özkoç şu yanıtı verdi:

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"Cumhuriyet Halk Partisi'nin planı her zaman olduğu gibi gerçeklerin arkasında durmaktır. Doğrunun arkasında durmaktır. Yarın eğer böyle bir şey gerçekleşirse ilk önce iktidara olan tepkimizi ilk önce iktidarın aldığı bu hukuksuz karara karşı olan tepkimizi ifade edeceğiz ve duruşumuzu ifade edeceğiz ve onun arkasında da çok güçlü bir şekilde partinin tekrar bu iktidarın oyununu bozacak şekilde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için hepimiz ortak bir akılla bir yol yürüyeceğiz."

DAVA 30 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

CHP'de Kasım 2023'te yapılan kurultayın iptali istemiyle açılan dava öncesi, parti içindeki siyasi hareketlilik hız kazandı. Dava, 30 Haziran’da görülecek.