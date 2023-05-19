CHP'den Akşener itirafı: Biz meral hanımı çok üzdük

CHP’li Gürsel Erol canlı yayında “Meral hanımın bir ara masadan kalkmasından kaynaklı, biz Meral hanımı çok üzdük” dedi.

CHP'den Akşener itirafı: Biz meral hanımı çok üzdük

6''lı masada bugün hareketli günler yaşanmış ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı.

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Meral Akşener’in masadan kalkıp tekrar geri dönmesine yönelik itiraf gibi açıklama geldi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bir itirafta bulunarak “Meral Hanım’ı çok üzdük” dedi.

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CHP’li Gürsel Erol İsmail Küçükkaya'yla Yeni Bir Sabah programına katıldı.

Gürsel Erol, "Meral hanım Türk siyasetinde babayiğit bir kadın. Bu süreçle ilgili de inanılmaz doğru işler yaptı. Gecesini gündüzüne kattı. Ama bizim partimiz, Meral hanımın bir ara masadan kalkmasından kaynaklı, biz Meral hanımı çok üzdük. Haksız yere üzdük.

Bir partinin kendisiyle ilgili ülkenin geleceği ile ilgili kaygılarını, endişelerini paylaşması gayet doğaldır. Bunun bir alınganlık olarak görülmemesi lazım. Ben bu seçimde en önemli katkı verenlerden birisinin Meral hanım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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