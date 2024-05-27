CHP'den Bahçeli'ye çok sert 'mertlik' yanıtı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Parti Meclisi Toplantısı (PM) sonrasında açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş suikastine yönelik süren davaya ilişkin konuşan Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret eden iki MHP'linin ismini vermediğini ancak söz konusu kişilerin sosyal medya hesaplarından kendilerini ifşa ettiklerini söyledi



"AKP, KENDİSİNE MUHALİF OLANLARI 'AJAN' İLAN ETMEYE HAZIRLANIYOR"

9. yargı paketinin gelecek günlerde Meclis'in gündemine gelmesini beklediklerini belirten Yücel, AKP'nin söz konusu düzenleme ile birlikte kendisine muhalif olan herkesin "ajan" olarak ilan etmeye hazırlandığını söyledi.

Bu durumun hukukun evrensel ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yapan Sözcü Yücel, söz konusu düzenlemenin TBMM'ye hiçbir şekilde getirilmemesi gerektiğini savundu.

"DAVANIN ÖRTBAS EDİLMESİNE ALET OLMA"

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili konuşan Yücel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"GIKI ÇIKMAYAN PARTİ BİZE MERTLİKTEN BAHSETMESİN"

Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan hakaretlere ilişkin olarak, Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Özgür Özel'e abuk sorular yönelttiğini ve mertçe yanıt beklediğini hatırlattı.

Sinan Ateş ile ilgili Devlet Bahçeli'ye sert bir yanıt veren Yücel, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş sokak ortasında torbacılara öldürtülürken, parti yönetiminin en üst kademesindeki bazı isimler cinayetle ilişkilendirilirken gıkı çıkmayan bir parti, bize mertlikten behsetmesin" ifadelerini kullandı.

"AĞIZLARINDAN KÖPÜK SAÇA SAÇA SALDIRARAK KENDİLERİNİ İFŞA ETTİLER"

CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında Bahçeli'nin konuşmasına ithafen metin yazarlığı yapan 2 kişiden bahsettiğini hatırlatan Yücel, söz konusu kişilerin isimleri verilmemiş olmasına karşın, açıklamayı üzerlerinde alındıklarını ve sosyal medya hesaplarından hakaret ettiklerini söyledi.

Yücel, "Sosyal medya hesaplarından ağızlarından köpük saça saça Genel Başkanımıza saldırarak kendilerini ifşa ettiler" dedi.

"MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SAHİP ÇIKMADI"

MHP'li iki ismin sosyal medya üzerinden Özgür Özel'e yaptıkları hakaretlerin MHP ve Ülkü Ocakları'nda destek bulmadığını söyleyen Yücel, "İşin memnuniyet veren tarafı, bu ikiliye MHP ve Ülkü Ocaklarından kimse sahip çıkmadı" diye konuştu.

Sinan Ateş'in yol arkadaşlığını yapmış olan Ömer Zengin isimli şahsın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara değinen Yücel, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz'un Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu ifade ettiğini belirtti.

Yücel, "Türkiye’de ses getiren, sansasyonel bir cinayete ismi karışan eski bir milletvekili, bir genel Başkan Yardımcısı tarafından öldürtülmekten neden korksun?" açıklamasında bulunarak partisinin MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili herhangi bir sorunları olmadığının altını çizdi.

Siyasi partilerin ve kurumların iç işleyişine karışmadıklarını belirten Yücel, her kurum ve partide suça karışan kişilerin olabileceği vurgusunu yaptı.



Sinan Ateş suikastine ilişkin konuşan Yücel, "Bizim sorunumuz; bu suça karışan, onları koruyan, bu olayın üstünü örtmeye çalışan kim varsa onunladır, onlarladır" ifadelerine yer verdi.

"AĞIZLARINI YIKAMALARI LAZIM"

Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetinin örtbas edilmesine alet olmaması çağrısında bulunan Yücel,

Özgür Özel'e hakaret eden iki MHP'liye de seslenerek "Ayrıca o iki kişi için söylüyorum, biz onlara, onların üslubuyla cevap vermeyiz. Biz sorulması gereken soruları sorarız, değerlendirmesini halkımız yapar. O iki şahsın Özgür Özel’in adını ağızlarına almaları için önce ağızlarını yıkamaları lazım" ifadelerini kullandı.