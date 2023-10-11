CHP'den Cemal Canpolat'a çok sert sözler: Hadsize haddini bildireceğiz

CHP’nin grup başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin İstanbul İl Kongresinde Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan İstanbul İl Başkan adaylarından Cemal Canpolat’a yönelik çok sert ifadeler kullandı.

CHP'den Cemal Canpolat'a çok sert sözler: Hadsize haddini bildireceğiz

Birgün’ün haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın sözlerini yayımlamasına değinen Başarır, "İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan bir tanesi çıktı "Ben Ekrem İmamoğlu'na iş listesi veriyorum, almıyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan bunu grup toplantısında paylaştı. Teşekkür ediyorum Recep Tayyip Erdoğan... CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi listeyle işe adam almaz. Güreşçiyi daire başkanı yapmaz. Bir görevliye 5 maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların, il başkanlarının listesiyle İstanbul'un çalışanlarını belirlemez" ifadelerini kullandı.

“SEN BUNA ALIŞIK DEĞİLSİN”

Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Başarır, "Sen buna alışık değilsin çünkü İstanbul'u sen ve arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara gidiyordu, paranın bir kısmı yandaşlara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu" dedi.

CEMAL CANPOLAT'A SERT TEPKİ

İstanbul İl Kongresi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Cemal Canpolat'a sert tepki gösteren Başarır, "Ve bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş, İstanbul İl Kongresi'nde söylenmiş. Onun için gereken yapılacak, o hadsize haddini bildireceğiz" diye konuştu.

Başarır, "Mersin, Adana, İstanbul, Ankara listelerle işe adam alınmıyor. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in çocukları geliyor, CV'lerine bakılıyor" vurgusunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını iddia etmişti.

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum.

CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat'ın konuşmasının ardından salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu ise, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" tepkisini göstermişti.

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