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CHP'den deprem paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye'm

CHP’nin sosyal medya hesabında, “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Başın sağ olsun Türkiye’m” başlıklı bir video paylaşıldı. Videoda depremden etkilenen kentlerin görüntüleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentlere yaptığı ziyaretlerde çekilmiş görüntülere yer verildi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 02:25
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CHP'den deprem paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye'm

CHP'den deprem paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye'm
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CHP’nin sosyal medya hesabında; “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Başın sağ olsun Türkiye’m” başlıklı bir video paylaşıldı.

Videoda; depremden etkilenen kentlerin görüntüleri yer aldı. Videoda ayrıca; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile birlikte depremden etkilenen kentlere yaptığı ziyaretler ve depremzedelerin şikayetlerini dile getirdiği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde bir depremzedenin Kılıçdaroğlu’na; “Bebeklerimize mama istiyoruz, bez istiyoruz, su istiyoruz. Buraya ilk siz geldiniz. Dün geceden beri ekmeğe muhtacız. Battaniyemiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bebeklerimize yardım istiyoruz. Mama, bez… Buraya ilk siz geldiniz. Rezil olduk geceden beri” dedi.

Bir başka depremzedenin ise Kılıçdaroğlu’na; “Arkada çoğu yerden ses alıyoruz, tıkırtı duyuyoruz. Termalden ısılarını görüyoruz ama ekip yok, yardım yok, kepçe yok. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Betonları kaldıramıyoruz. Canlarımız içinde” dediği görüldü.

Videonun sonunda, bir yurttaşın Kılıçdaroğlu’na “Seninle gurur duyuyoruz” dediği, Kılıçdaroğlu’nun da “Duanızı eksik etmeyin” karşılığını verdiği görüntüler yer aldı.

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