En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi

Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modelleri belli oldu.
Türkiye’deki en ucuz otomatik vitesli araçlar şöyle:
10 - SEAT IBIZA
Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücü üretiyor. Aracın fiyatı 1.210.000 TL.
9 - MG ZS
MG ZS, 10,1 inçlik dokunmatik ekranı ve 1.199.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
8 - KIA STONIC
Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma ve 1.114.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.
7 - CITROEN C3
Citroen C3, 12 sürüş destek sistemi ve 1.087.000 TL'lik fiyatıyla listeye girmeyi başarıyor.
6 - RENAULT CLIO
Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoruyla 1.075.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
5 - DACIA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway, dinamik tasarımı ve 1.066.000 TL fiyatıyla tercih ediliyor.
4 - HONDA CITY
Honda City, geniş iç mekanı ve 1.030.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
3 - RENAULT TALIANT
Renault Taliant, 965.000 TL fiyatıyla en uygun otomatik vitesli araçlar arasında yer alıyor.
2 - LEAPMOTOR T03
Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli T03, 41 kw'lık bataryası ve 417 km menziliyle 898.000 TL'den satılıyor.
1 - HYUNDAI i10
Hyundai i10, 885.000 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçlar arasında birinci sırada yer alıyor.