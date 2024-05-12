En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi

En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi
Kaynak: Haber Merkezi
Otomatik araçlar pazarın yüzde 90’ını oluşturuyor. Peki, Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?
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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 1

Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modelleri belli oldu.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 2

Türkiye’deki en ucuz otomatik vitesli araçlar şöyle:

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 3

10 - SEAT IBIZA

Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücü üretiyor. Aracın fiyatı 1.210.000 TL.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 4

9 - MG ZS

MG ZS, 10,1 inçlik dokunmatik ekranı ve 1.199.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 5

8 - KIA STONIC

Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma ve 1.114.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 6

7 - CITROEN C3

Citroen C3, 12 sürüş destek sistemi ve 1.087.000 TL'lik fiyatıyla listeye girmeyi başarıyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 7

6 - RENAULT CLIO

Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoruyla 1.075.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 8

5 - DACIA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway, dinamik tasarımı ve 1.066.000 TL fiyatıyla tercih ediliyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 9

4 - HONDA CITY

Honda City, geniş iç mekanı ve 1.030.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 10

3 - RENAULT TALIANT

Renault Taliant, 965.000 TL fiyatıyla en uygun otomatik vitesli araçlar arasında yer alıyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 11

2 - LEAPMOTOR T03

Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli T03, 41 kw'lık bataryası ve 417 km menziliyle 898.000 TL'den satılıyor.

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En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi 12

1 - HYUNDAI i10

Hyundai i10, 885.000 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçlar arasında birinci sırada yer alıyor.

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