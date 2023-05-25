CHP'den Erdoğan'ın Başdanışmanı Ayhan Ogan'a suç duyurusu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı illeri sıralayarak, "PKK ile bağlantılı" gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP'den Erdoğan'ın Başdanışmanı Ayhan Ogan'a suç duyurusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ayhan Ogan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüksek oy veren Doğu ve Güneydoğu illerini "PKK bağlantılı" ilan etmişti.

Ogan, sosyal medya hesabından bir tablo paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerine yer vermişti. Söz konusu tabloda, HDP'nin etkin olduğu illerden Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy verildiği bilgisi yer almıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı illeri sıralayarak, ‘PKK ile bağlantılı' gösteren Ogan hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'SEÇMENE 'TERÖRİST' DEMEKTEN BAŞKA ANLAMA GELMEZ'

Atik'in suç duyurusunda, “...Şüpheli ekte de ekran görüntüsü bulunan bu paylaşımıyla bu illerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmenin PKK’lı olduğu yaftasında bulunmuştur. Bir ilde bir adayın çok oy almasını, o adayın terör örgütüyle bağı olduğu sonucuna bağlamak, o il seçmenine terör örgütü üyesi demekten başka anlama gelmez. Bu vahametin siyasi olduğu kadar hukuki olarak da hesabının sorulması gerekir. Halkın bir bölümüne sırf Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiği için PKK’lı diyen bu kendini bilmezin suç işlemiş olması nedeniyle bu ilin seçmeni olan kendi adıma ve tüm vatandaşlarımız adına suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Suç duyurusu sonrası Diyarbakır Adliyesi önünde İl Hukuk Komisyonu üyeleri Av. Yücel Barış ve Av. Abdullah Şuayp Alyamaç ile birlikte açıklama yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, "TCK kapsamında suç olan bu davranışları sebebiyle kendisi hakkında İl Başkanlığımız ve il Hukuk Birimimiz tarafından derhal Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Son zamanlarda kamuoyuna servis edilen bazı montaj kasetler bir tarafa bu defa da kendi kişisel hesaplarından yapılan bu tarz yanıltıcı bilgileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

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