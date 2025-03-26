CHP'den Erdoğan'ın sözlerine jet yanıt: Senin gücün ve kalibren yetmez

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, Kuvayımilliye'den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş olan CHP'ye, operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. "Hazırlıklarını yaptığını" söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamaları ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor. Bunu bildiği için, "Bu işte biz yokuz" diyor. "CHP'liler getiriyor, bırakın yargı görevini yapsın" diyor; ama diğer taraftan turplardan haber veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı sen turpları nereden biliyorsun? 2 ay önce, "Turpun büyüğü heybede" dedin şimdi ise, "Turpun daha büyüğü geliyor" diyorsun. Nereden biliyorsun? Sen Cumhurbaşkanısın, yürütmenin başında; Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama yazılarının altında imzası olan kişisin ve tüm bunlar gösteriyor ki; bütün deliller sana geliyor, sen takdir ediyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun ve ona göre de savcılara talimat veriyorsun. Bunu da itiraf ediyorsun. Normalde senin dosyayla, delillerle, tanıklarla, şikayetlerle, ifadelerle hiçbir ilginin olmaması gerekir. Birazcık hukuka ve ettiğin yemine saygın olsa sana böyle bir konu geldiğinde, "Arkadaşlar ben Cumhurbaşkanıyım, beni bunlara bulaştırmayın, bırakın yargı görevini yapsın" demen gerekir; ama sen haber verecek kadar dosyanın içindesin" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZE OYNAMAYIN'

Emir, yargılamaların sadece muhalif belediyelere yapıldığını söyleyerek, "Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, Kuvayımilliye'den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş olan CHP'ye, operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Hazırlıklarını yaptığını söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez. Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir. CHP, kongre kararını almıştır, kongre yapacaktır. Sizin iftira attığınız, bin bir vaat ve baskıyla ifade aldığınız meczuplara rağmen 1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir. Hiç bundan çekinmeyin ve partimize oynamayın" diye konuştu.

'KABA VE AĞIR SÖZLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerini değerlendiren Emir, "Özgür Özel'in bir gün mezarı kazılacak, fani olduğunun farkında. Her birimiz bir gün öleceğiz ve her birimizin birer mezarı olacak. Eğer olağanüstü bir kaza sonucu hayatımızı kaybetmezsek, senin de olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hani, "Ömrüm ifa ettiği kadar cumhurbaşkanı olacağım" diyorsun ya demek ki senin niyetin ölüme kadar cumhurbaşkanı olmak. Elinden gelse kendini mumyalatacaksın, "Beni mumyalayın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtun" diyeceksin. Muhtemelen sen mezarın olmayacağını düşünüyorsun ki Özgür Özel'in mezar taşının kırılması üzerinden tehdit ediyorsun. Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler" ifadelerini kullandı.