CHP'den flaş Meclis grup toplantısı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta gerçekleştireceği grup toplantısı ile ilgili yeni bir bilgi gündeme geldi.
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun edindiği kulis bilgiye göre; CHP'nin bu hafta gerçekleştirilecek olan Meclis grup toplantısı Ankara'da değil İstanbul'da yapılacak.
Ayrıca Özgür Özel'in çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor.
Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadaki x hesabından edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:
"CHP'nin İstanbul çıkartması devam ediyor.
CHP Meclis Grup toplantısı Ankara'da değil;
Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezinde saat 13:30 da yapılacak.
Genel Başkan Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor."
CHP'nin İstanbul çıkartması devam ediyor.— Orhan Uğuroğlu (@OrhanUguroglu) March 24, 2025
CHP Meclis Grup toplantısı Ankara'da değil;
Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezinde saat 13:30 da yapılacak.
Genel Başkan Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor.@herkesicinCHP @eczozgurozel @ekrem_imamoglu