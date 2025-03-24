CHP'den flaş Meclis grup toplantısı kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den flaş Meclis grup toplantısı kararı

CHP'nin bu haftaki Meclis grup toplantısı ile ilgili edinilen kulis bilgiye göre Ankara'da değil, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta gerçekleştireceği grup toplantısı ile ilgili yeni bir bilgi gündeme geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun edindiği kulis bilgiye göre; CHP'nin bu hafta gerçekleştirilecek olan Meclis grup toplantısı Ankara'da değil İstanbul'da yapılacak.

Ayrıca Özgür Özel'in çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor.

Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadaki x hesabından edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:

"CHP'nin İstanbul çıkartması devam ediyor.

CHP Meclis Grup toplantısı Ankara'da değil;
Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezinde saat 13:30 da yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor."

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