CHP'den flaş Meclis grup toplantısı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta gerçekleştireceği grup toplantısı ile ilgili yeni bir bilgi gündeme geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun edindiği kulis bilgiye göre; CHP'nin bu hafta gerçekleştirilecek olan Meclis grup toplantısı Ankara'da değil İstanbul'da yapılacak.

Ayrıca Özgür Özel'in çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor.

Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadaki x hesabından edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:

"CHP'nin İstanbul çıkartması devam ediyor. CHP Meclis Grup toplantısı Ankara'da değil;

Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezinde saat 13:30 da yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşma yapması bekleniyor."