CHP'den flaş MYK kararı! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den flaş MYK kararı! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı

CHP'nin Silivri'de yapmayı planladığı MYK toplantısını Avcılar'da yapmaya karar verdiği öğrendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu bugün İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılıp, tutuklanması gündemiyle yapılacak olacan toplantının Silivri’deki cezaevi önünde gerçekleşeceği duyurulmuştu. Ancak Silivri'de yapılması planlanan toplantının yeri değişti.

CHP, Özer’in tutuklanmasının ardından bugün İstanbul’da toplanacak. Partinin grup toplantısı saat 11.00’de Avcılar’da gerçekleşecek.

Toplantı basına kapalı şekilde yapılacak.

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