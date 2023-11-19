CHP’den iddialı ‘erken genel seçim’ çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra erken genel seçime gidileceğine inanıyorum" dedi.

CHP’den iddialı ‘erken genel seçim’ çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem partisinin Niğde il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Adem, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın barış ve demokrasi ortamında başladığını, kavga ve gürültünün olmadığı, herkesin fikrini özgürce konuştuğu ortamda gerçekleştiğini söyledi.

PARTİ MECLİSİ VE MYK’DA YAŞ ORTALAMASI 43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem Parti Meclisini hem de MYK'yi konusunda uzman ve gündemi takip eden gençlerden kurduğunu belirten Adem, yaş ortalamasının 43 olduğunu dile getirdi.

Adem, insanlara umudun aşılandığı bir dönemin olacağını savunarak, değişimle tekrar herkese heyecan geldiğini söyledi.

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“YEREL SEÇİMDEN SONRA ERKEN GENEL SEÇİME GİDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Mahalli İdareler Seçimi'nde ellerindeki 11 belediyeyi koruyacaklarını belirten Adem, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine en az 4 büyükşehri daha ekleyerek 15-16 büyükşehri alacağımızı, birçok ilçe ve belde belediye başkanlıklarını da kazanacağımıza eminiz. Birçok yerde belediyeleri kazanacağız. Bu, erken genel seçimin önünü açacaktır. CHP'nin zaferiyle sonuçlanacak yerel seçimden sonra erken genel seçime gidileceğine inanıyorum."

Adem, Niğde'den 1977'den beri ilk defa CHP'den Parti Meclisi üyesi çıktığını belirterek, kendisine bu onuru yaşatan CHP Genel Başkanı Özel'e Niğdeliler adına teşekkür etti.

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