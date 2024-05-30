CHP'den İsrail protestosu

CHP’den İsrail’in Gazze Şeridinde aylardır havadan ve karadan düzenlediği katliamlara tepki protestosu düzenledi. Protestoya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri ve CHP’liler katıldı.

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Çelik, siyah çelenk sonrasında açıklamalarda bulundu. Gazzelilerin kendi topraklarında mülteci kampında kaldıklarını aktaran Çelik, “Adım adım işgal edilmiş topraklarında, bombalanan kentlerini terk etmiş, Refah bölgesine sıkışmış durumdalar. Ancak yine de göklerden yağan bombalar altında can veriyorlar. Her geçen gün insanlık bir adım daha geriye gidiyor. Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlar, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın yüreğine işliyor" ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANIYOR”

Gazze şeridinde devam eden katliamların tüm dünyanın gözü önünde devam etmesine rağmen kendilerini modern ve öncü olarak adlandıran Batı ülkelerinin bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırdıklarını ifade eden Çelik şu şekilde devam etti: “Mazlumların çığlıklarına kulak tıkayanlar, vicdanlarını ve insanlıklarını da toprağa gömüyor. Cansız bedenlerin kanıksanması, zulmün ve adaletsizliğin daha da yayılmasına sebep oluyor. Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en şiddetli katliamlarından birisi Gazze’de yaşanıyor"

“SAFIMIZ FİLİSTİNLİLERİN SAFIDIR”

CHP olarak saflarının geçmişte olduğu gibi bugün de Filistinlilerin safı olduğunu aktaran Çelik “Biz Kuva-ı Milliyeciyiz. Biz işgale karşı direnişle kurulmuş bir halkız. Dün nasıl 6. Filoya karşı durduysak, bugün de bu mezalime karşı duruyoruz!

Filistin davası ve tüm mazlum hakların mücadelesi bizim önceliğimizdir. Bizim safımız, insanlığın safıdır! Bizim safımız Gazzeli mazlumların safıdır!

Bizim safımız, masum sivillerin safıdır! Bizim safımız, soykırıma direnen Filistinlilerin safıdır! Bugün buraya yetti artık demeye geldik! Sivilleri katlettiğiniz yetti artık! Hukuk tanımazlığınız yetti artık! Bu canilik, bu vahşet yetti artık!”

“YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe geçen “Yurtta barış dünyada barış” sözünü hatırlatan Çelik, açıklamasını şu ifadeler ile sonlandırdı:

“İnanıyoruz ki; insanlığın vicdanı, zalimlere karşı duranların yanında, masumların çığlıklarına kulak verenlerin sesiyle güçlenecektir. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de ve yarında tüm mazlumların yanında durmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize vasiyetidir! Yurtta barış, dünyada barış! O yüzden diyoruz ki; Hemen şimdi, Filistin’de barış!"