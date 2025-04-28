CHP'den İstanbul'un 3. mitingi için sürpriz adres

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'den İstanbul'un 3. mitingi için sürpriz adres

CHP lideri Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlattıkları çarşamba mitinglerinin üçüncüsünün Başakşehir’de düzenleneceğini açıkladı. Adresin Kanal İstanbul projesine yakın olması dikkat çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ ADRES KANAL İSTANBUL'A YAKIN OLACAK

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi ise Beylikdüzü olmuştu. Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Başakşehir olarak belirlendi.

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Kanal İstanbul tartışmaları yaşanırken miting de bu alana yakın İkinci Kısım Mahallesi’nde İETT İşletmeleri Müdürlüğü Boğazköy Peron Amirliği'nde gerçekleştirilecek.

Miting, 30 Nisan Çarşamba 20.30'da yapılacak.

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