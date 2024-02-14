CHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'den aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmemesi üzerine istifa etti.

İYİ Parti’ye katılan Elçin, İYİ Parti’den Artvin Belediye Başkan adayı oldu. Elçin'e rozetini Meral Akşener taktı.

Demirhan Elçin'e rozetini, mecliste grup toplantısında Artvin adaylarını tanıtırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Elçin burada yaptığı konuşmada “Sayın Genel Başkanım ve İYİ'ler ailesi, beni İYİ'ler ailesine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben hemşehrilerimin isteği ile İYİ'ler hareketine katıldım. 31 Martta ise Artvin’de İYİ Partiyi tekrar iktidar yapıp hizmetlerime devam edeceğim ve saygılar sunuyorum” dedi.