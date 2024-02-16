Meral Akşener yerel seçimler için Ankara'da sahaya indi. ‘Bizim adayımız seçilirse emekli ikramiyesi 10 bin liraya çıkar’

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener yerel seçimler için Ankara'da sahaya indi. ‘Bizim adayımız seçilirse emekli ikramiyesi 10 bin liraya çıkar’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Sincan ilçesinde Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ile beraber vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demet Sirkeci - Ankara / YENİÇAĞ

Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ile Sincan’da vatandaş ve esnafla buluştu.

Akşener, vatandaşlardan oy verirken, “Bana en iyi hizmeti kim yapar” sorusunun cevabı üzerinden oy vermelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL'ye yükseltilmesi açıklaması hakkında konuşan Akşener, "İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin TL'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm" diye konuştu.

Vatandaş ve esnafın derdini dinleyen Akşener’e Sincanlılar tarafından gösterilen yoğun ilgi sebebi ile program mini bir miting halini aldı.

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“İSTİRHAM EDEREK OY İSTİYORUM”

Burada halka seslenen Akşener, vatandaşlardan “istirham ederek” oy istediğini belirtti.

Seçmenlerin, 31 Mart'ta oy vermeye giderken kendilerini ve çocuklarını düşünmelerini istediğini belirten Akşener, "Torpilin ortadan kalkmasını istiyorsanız, atanamayan öğretmenlerin 100 bininin atanmasını istiyorsanız, esnafın yüzünün gülmesini istiyorsanız, mazotun ucuzlamasını istiyorsanız, esnaf can çekişiyor, yüzünün gülmesini istiyorsanız, ürünlerinizin karşılığının verilmesini istiyorsanız İYİ Parti'yi ve adaylarını destekleyin.

Görün bakalım ne olacak? Sizden istirham ederek oy istiyorum. Elimi kolumu sallayarak istemiyorum, size kendimizi anlatarak, yapacaklarımızı söyleyerek istiyorum. Bu seçimde kendiniz için Sincan için evlatlarınız için emekliler için kayrılan yandaşlığa son vermek için liyakatin öne geçmesi için hırsızlığın ve yolsuzluğun sona ermesi için bir karar vereceksiniz" dedi.

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