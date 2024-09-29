CHP’den istifa eden Ediz Ün: Yakında yine yuvamda olacağım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’den istifa eden Ediz Ün: Yakında yine yuvamda olacağım

Edirne’de yapılan aramalarda aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ün istifası sonrası yaptığı açıklamada, “Çok Yakında Yine Yuvamda olacağım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün, hakkındaki iddialar nedeniyle istifa etmesini istemişti.

CHP, adli süreç tamamlanana kadar Ün’ün partiden istifa etmeyi talep ettiğini ve bu talebin uygun görüldüğünü duyurmuştu.

Ün’ün istifasıyla ilgili X’te yaptığı son açıklamada ise partisine döneceğinin sinyalini vererek, “Çok Yakında Yine Yuvamda olacağım… Bu süreçte benim üzerimden partimin yıpratılmasına asla müsade etmem. Genel Başkanımızın istifamı istediği iftirası CHP Resmi hesabından yalanlanmıştır. Pazartesi detaylı açıklamamı basın ve kamuoyuna paylaşacağım…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta yapılan aramada, 530 boş elektronik sigara kutusu, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 130 likit haznesi ve 18 sigara ele geçirilmişti. Olayda araçta bulunan Ç.R.Ç. ve F.A. isimli iki şahıs ‘gümrük kaçakçılığı‘ gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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"HODRİ MEYDAN"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ün ise, “Bilgim ve İradem olmadan yapılan suçu örtmedim, üzerine gidilmesini talep edip derhal şikayetçi oldum. Olayın içinde olmasamda Süleyman Soylu ile birlikte yargılanmak için AK Partili vekillerden imza isteyeceğim... İlk imzamı da @fatmaaksal dan isteyeceğim Hodri Meydan.... “ demişti.

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