CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İstanbul'da bağımsız aday mı oluyor

Kaynak: Gerçek Gündem
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İstanbul'da bağımsız aday mı oluyor
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin’in, İstanbul’dan bağımsız aday olacağı iddia edilmişti. Tekin iddialara ilişkin konuştu.

Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.

CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını öne süren Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış.

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" demişti.

İstifasından sonra Tekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na bağımsız olacağı iddia edilmişti.

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İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Gürsel Tekin, kendisi hakkında dillendirilen iddialarla alakalı konuştu.

Tekin, "Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olmayacağım, Esenyurt'la ilgili de bir talep açmış değildim bana bu konuda bir teklif getirmişlerdi. Ancak bu işin olup olmayacağı konusunda hiçbir bilgi vermediler, siz adayımız değilsiniz demediler. Hiçbir şekilde sonrasında ben de temas kurmadılar. Ben de bir aydır genel merkezden kimseye erişemiyorum" diye konuştu.

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