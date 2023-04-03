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CHP'den İYİ Parti’ye saldırı açıklaması. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti’ye yapılan kurşunlu saldırı ile ilgili olarak "Ortada ne hırsız var ne de iddia ettikleri saatte bir hırsızlık ihbarı. Hiç kimse milletimizin aklıyla dalga geçmeye kalkmasın. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir. Millet İttifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok" dedi...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:50
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CHP'den İYİ Parti’ye saldırı açıklaması

CHP'den İYİ Parti’ye saldırı açıklaması. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, sandık güvenliği amacıyla izlenecek yol haritasının gözden geçirildiğini söyledi.

İYİ PARTİ’YE SALDIRI AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Öztrak, İstanbul'da İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili, "Sandık yaklaştıkça Erdoğan'ı koltuğunu kaybetme korkusu sardı. İşi kameraların önünde Sayın İYİ Parti Genel Başkanı'nı, 'Benim adım Tayyip, konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma' diye açıkça tehdit etme noktasına vardırdı. Ertesi günü, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Saray şimdi dört koldan bu saldırıyı sıradan bir adli vaka gibi göstermeye çalışıyor. Sıkılan mermileri, 'Hırsız kovalamacası' diye yutturmaya uğraşıyor. Ortada ne hırsız var ne de iddia ettikleri saatte bir hırsızlık ihbarı. Hiç kimse milletimizin aklıyla dalga geçmeye kalkmasın. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir. Millet İttifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok" diye konuştu.

'SECCADE' POLEMİKLERİNE TEPKİ

Seccadeye ayakkabı ile basma tartışmasıyla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekli açıklamayı yaptığını belirten Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız, yaşanan olay nedeniyle samimi üzüntüsünü de ifade etti. Bugün bu ülkede kıymanın kilosu 300 lirayı aşmış. Tek bir soğanın fiyatı 11 lirayı geçmiş. Ramazan pidesi 18 lira olmuş. Yolsuzluk, yoksulluk arşa çıkmış. Zam, zulüm almış yürümüş. Milletin 418 milyar doları çalınmış, Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar ve ardından bir o kadar da ilavesi ile buharlaştırılmış. Kul hakkı çatır çatır yenmiş. Bunlara cevap veren yok. İnsanın aklına ister istemez şu dizeler geliyor; 'Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler. Hazine soyulurken aldırmıyor yüzsüzler.'" (ANKA)

 

 

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