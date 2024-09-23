CHP'den kritik toplantı

CHP, İmamoğlu'na siyasi yasak istenen 'Ahmak Davası' gündemiyle toplanıyor.

NE OLMUŞTU

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine getirilmişti.

İMAMOĞLU: BU MİLLET AYAĞA KALKAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı istinafa taşınan ‘ahmak' davasıyla ilgili, "İstinaf benim hakkımda ceza versin bu iktidar Yargıtay kararının gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" ifadelerini kullanmıştı.

YARGITAY ONAYLARSA KARAR KESİNLEŞMİŞ OLACAK

İstinaf, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını bozabilir veya onayabilir. Karar onanırsa, sonraki itiraz mercii Yargıtay'a gidecek. Yargıtay da cezayı onarsa karar kesinleşmiş olacak.

CHP, İmamoğlu'na siyasi yasak istenen 'Ahmak Davası' gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 13.00'te olağanüstü toplantı gerçekleşecek.