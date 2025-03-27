CHP'den RTÜK hamlesi! Saat verdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den RTÜK hamlesi! Saat verdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bugün televizyon kanallarına ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu protesto etmek için RTÜK binası önünde saat 20.30'da açıklama yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bugün televizyon kanallarına ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu protesto etmek için RTÜK binası önünde saat 20.30'da açıklamada bulunacak.

RTÜK, Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de, idari para cezası ile program durdurma cezası verildi.

Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı aldı.

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