CHP'den RTÜK'ün yasa hazırlığına sert tepki "TV, radyo bitti sırada YouTube var"

Son yıllarda seçim sonuçlarını bile etkileyen sokak röportajları kamuoyunun yakından takip ettiği alanların başında geliyor. Röportajlarda halkın çektiği yoksulluk ve ülkede yaşanan adaletsizliklerin cesurca dile getirilmesi hükümetin sık sık tepkisini çekti.

Bu kapsamda RTÜK geçtiğimiz günlerde YouTube yayınlarına da müdahale edeceğinin sinyallerini vermişti. Konu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut RTÜK’ün hazırladığı yasa teklifinin tek amacının vatandaşı susturmak olduğunu belirtti.

“RTÜK, ifade özgürlüğünü kısıtlayacak, vatandaşın eleştiri hakkını elinden alacak bir kanun teklifi hazırlayacak, altına AKP’li milletvekilleri imza atacak, TBMM de bunu görüşecek. Sayın Ebubekir Şahin, Meclis’in düzenlemesi gereken bir alana müdahale etme yetkisini sana kim verdi?”

“TV’LER RADYOLAR BİTTİ SIRADA YOUTUBE SANSÜRÜ VAR”

Güya kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlayacaktı? Hiçbiri olmadı. Terörü övmek, kadın, çocuk istismarını özendirmek, gayri ahlaki toplumsal kültürel değerlere, inanç değerlerine saygısızlık etmek zaten yasalarda suç. RTÜK’ün hazırlığını yaptığı yasa teklifinin tek bir amacı var vatandaşı susturmak. TV’ler, radyolar bitti sıra Youtube yayınlarına sansüre ve sokak röportajlarını düzenlemeye geldi”