CHP'den yeni 'Gürsel Tekin' çıkışı!

CHP lideri Özgür Özel'in 'kayyum' kararını tanımadıklarını açıklamasına rağmen, Gürsel Tekin mahkemenin kararını kabul ettiğini açıklamış ve İstanbul İl Başkanlığına bugün gideceğini günler öncesinden duyurmuştu. İl Başkanlığında dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluk var. Milletvekillileri ve partililer, polisin güvenlik gerekçesiyle binayı ablukaya alması sebebiyle bina önünde bekliyor.

'PARTİLİ OLARAK GELEBİLİR'

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'e seslenerek, "Kayyım olarak gelmemesini söyledik. Partili olarak gelebilir. Böyle yanlış bir mahkeme kararla gelmesini doğru bulmuyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Ali Mahir Başarır, gece boyunca yaşananları "Maalesef Türkiye'nin birinci partisinin en büyük ilinin il başkanlığını polis ablukaya aldı. Binlerce polis partililerimizi evine sokmuyorlar. Bu partiye binaya el konulmadı unutmasınlar" diyerek anlattı.

Polisin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na çıkartma yaptığını belirten Başarır, "60 milletvekili burada, partililerimiz burada. Demokrasinin hukukun üzerindeki çamur kalksın bizim için yeterli" dedi.

Öte yandan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada 'kucaklaşacağız' diyerek dikkat çekmişti.

Gürsel Tekin'den kritik açıklama! Canlı yayında ilk kez duyurdu

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl kongresinin 45. hukuk mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetim ekibi görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 5 kişilik kayyım heyeti atandı. Heyet içinde bulunan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz kayyım olmayı reddetti.

Sivil polisler il binasına girmeye çalıştı! CHP'li isimden flaş açıklamalar...