CHP'den yeni MYK ilk kararını aldı. Tüzük değişikliği ve ön seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin milletvekili adaylarını ön seçim uygulaması ile belirleyeceğini açıkladı.

Partinin Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisindeki tüzük değişikliğine vurgu yaptı, değişime ilişkin kararlardan birinin de milletvekili adayını belirleme sürecine yönelik olduğunu bildirdi.

CHP’YE ÖN SEÇİM GELİYOR

Erdem, "Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle oluşan değişim MYK’da bizlerine teklifi başta Sayın Genel Başkanımız ve tüm MYK üyelerimizin ortak mutabakatıyla olağan kongremizde gündeme tüzük değişikliği maddeleri alarak bundan sonra adaylarımızın üyelerimizin katılacağı ön seçimle belirlenmesi yönünde karar aldık" dedi.

Erdem'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle Genel Merkezimizde çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız son derece kapsamlı şekilde medya aygıtlarının doğru yönetilmesi açısından yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Sosyal medyadaki çalışmalarımızın temeli, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif biçimde mücadele etmek olacak.”

"YALANLARLA MÜCADELE EKİBİ KURDUK"

“Sayın genel başkanımızın da seçim kampanyasında dediği gibi, hiçbir gencin tweet attığı için cezaevine girmemesi için, linç kültürüne kurban edilen vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi sosyal ve hukuki olarak destekleyeceğiz. Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını etkin ve interaktif biçimde kullanacağız. Seçim kampanyası boyunca şaşkınlıkla takip ettiğimiz bir çok dezenformasyona maruz kaldık. Bu ülkenin cumhurbaşkanı apaçık yalanlarla 'montaj da olsa..' diyerek oy istedi.

Vergilerimizle yayın yapan TRT’nin yine halkın vergileriyle ve ballı ihalelerle zenginleştirilen Saray medyasının ekranlarında, bu yalanların milyonlara ulaştırılmasına tanık olduk. Türkiye demokrasisi için bundan daha büyük bir tehdit ve tehlike yoktur. Bu manzaranın tekrar yaşanmaması için sadece sağlıklı bilgi akışında bulunmak değil: yalanla, dolanla, dezenformasyonla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayanan bir yalanlarla mücadele ekibi kurduk. Halkı kandırmak isteyenleri hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem meydanlarda hem de yargı önünde hesap soracağız.” “Değerli arkadaşlar; parti ve ülke kamuoyuyla ayrıca paylaşmak istediğim bir husus var. Ben önseçimde seçilerek milletvekili oldum. Üyelerimizin tam katılımıyla yapılan ön seçimler yoluyla TBMM gibi şahsiyet ve onur abidesi bir müessesede görev yaptım. Kurultaylarda Genel Başkanımızın en demokratik uygulama olması sebebiyle çarşaf liste uygulaması yapmış olması nedeniyle 3 dönemdir partimizin en yetkili organı olan Parti Meclisi üyesiyim. Bu süreçte çeşitli vesilelerle ittifak sisteminin doğurduğu zaruri şartlarda göze alınarak milletvekili seçimlerinde ön seçim uygulanmadı.

Normal şartlarda bu açıklamayı yapmak benim görev alanıma girmez. Ancak Genel Başkanımız ve Parti Sözcümüz ile konuşarak bu açıklamayı yapmayı çok istediğimi kendilerine ifade ettim. Ve bana bu fırsatı tanıdıkları için kendilerine minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, bu hadisenin benim için önemli olmasının nedenlerinden biri de geçmişte önseçim tartışmaları başladığında bu hususta tüzük kurultayı için adeta bayraktarlık yapmış biri olmamdır. Parti örgütlerimizi bunu çok iyi bilir. Genel Başkanımızda her fikir ve düşünceye saygılı olduğunu zaten bu bize bu görevi vererek defalarda gösterdiği gibi yine göstermiştir.”

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ GÜNDEME ALDIK"

“Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle oluşan değişim MYK’da bizlerine teklifi başta Sayın Genel Başkanımız ve tüm MYK üyelerimizin ortak mutabakatıyla olağan kongremizde gündeme tüzük değişikliği maddeleri alarak bundan sonra adaylarımızın üyelerimizin katılacağı ön seçimle belirlenmesi yönünde karar aldık. MYK’mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan sosyal medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum, önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için bütün eleştirileri dikkatle masaya yatıracağız. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum; karşınızda 16 yaşında gencecik bir çocuğu Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklatan Recep Tayyip Erdoğan yok.

Babala TV’de seyrettiğiniz Kılıçdaroğlu var. Montaj videolarla, kurgularla, sahte iftira ve palavralarla seçim boyunda tahkir edilen hatta ve hatta inancı ve kimliği bile tartışma konusu yapılan, demokrat dedeniz var. Sizler de, bugünden itibaren sosyal medyada size sarayın ve saray medyasının anlattığı, tanıttığı, tarifini onların yaptığı yalan, iftira ve montajla karaladıkları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP imajını değil, Babala TV’de izlediğiniz hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, bilgeliğiyle, ferasetiyle, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz…"