CHP'den yurttaşlara çağrı! Saat verdiler

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel’i saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığından yolcu edeceklerini, saat 21.00'de ise Ankara'da Genel Merkezde karşılayacaklarını açıkladı.

“BİRLİKTEYİZ, DİMDİK AYAKTAYIZ”

Aydın, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Gençlik Kollarımız her zaman genel başkanımızın yanı başında, en ön safta olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bugün saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığımızdan Ankara’ya yolcu edecek, saat 21.00'de Ankara'da Genel Merkezimizde karşılayacağız. Asla yalnız bırakmayacağız. Birlikteyiz, dimdik ayaktayız" dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

CHP Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Barışa, demokrasiye ve Türkiye’ye sahip çıkıyoruz. Partimizin ve Türkiye ittifakının lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Genel Merkezimizde bu akşam saat 21.00’de buluşuyoruz."