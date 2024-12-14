CHP'li Ağababa: Kabinedeki 3 bakan TOGG'a binmiyor, kınıyorum

Kaynak: ANKA
CHP'li Ağababa: Kabinedeki 3 bakan TOGG'a binmiyor, kınıyorum

"Bütçe görüşmelerine Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, TOGG'a binemedi" diyen CHP'li Ağbaba, kabinede TOGG kullanmayan bakanları kınadı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Sanayi Bakanına görüşmelere neden TOGG'la gelmediğini sordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "TOGG'la geldim'" dedi.

Veli Ağababa "TOGG''a binen 3 Bakan var: Enerji Bakanı, Aile Bakanı, Ulaştırma Bakanı; yerli ve milliler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor." diye konuştu.

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TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Veli Ağbaba, Bakan Kacır'ın ve koruma araçlarının Mercedes ve AUDİ marka araçlardan olmasına tepki gösterdi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bütçe görüşmelerine TOGG'la geldiğini hatırlatan Veli Ağbaba, 18 bakanı olan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nde 3 bakanın TOGG'a bindiğini söyledi.

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AĞABABA: SİZİ KINIYORUM

"Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanımızı kutluyorum, Togg'la övündü. Mustafa Varank burada mı bilmiyorum, geçen yıl Mustafa Varank buraya TOGG'la gelmişti, tebrik ediyorum. Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine Sayın Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, TOGG''a binemedi. TOGG''a binen 3 Bakan var: Enerji Bakanı, Aile Bakanı, Ulaştırma Bakanı; yerli ve milliler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı A8'e biniyor, Togg'a binmiyor.
Sizi kınıyorum, kınıyorum!"

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