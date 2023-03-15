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CHP'li Ali Mahir Başarır’dan flaş iddia: Sahte diplomalarla doktora, yüksek lisans yapan 30'a yakın bürokrat var

CHP’li Ali Mahir Başarır, 30’a yakın sayıda bürokratın ‘sahte diplomalı’ olduğunu tespit ettiklerini ve bu isimlerin arasında Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı ile OPTİMAR Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir’in de olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 03:41
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CHP'li Ali Mahir Başarır: Sahte diplomalarla doktora, yüksek lisans yapan 30'a yakın bürokrat var

CHP'li Ali Mahir Başarır’dan flaş iddia: Sahte diplomalarla doktora, yüksek lisans yapan 30'a yakın bürokrat var
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TELE1’de yayınlanan 'Açıkça' programının konuğu oldu.

Başarır; bürokratların, milletvekillerinin, diplomatların ve bakan yardımcılarının içinde bulunduğu bir grubun sahte diplomlarla doktora ve yüksek lisans yaptığını öne sürdü.

Perşembe günü Meclis kürsüsünden bu kişileri isim isim açıklayacağını duyuran Başarır, bu tespiti sadece kendisinin değil YÖK’ün de yaptığını belirtti.

Başarır, konuya ilişkin şunları söyledi:

“TÜRKİYE’Yİ NE HALE GETİRDİLER”

“Bunlar tespit edilmiş zaten. ‘Bu diplomaları geri verin’ denilmiş. ‘Bunlar geçersizdir’ denilmiş. ‘Burada sınav yapılmamış’ denilmiş. Gazeteciler, araştırmacılar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, eski milletvekilleri… Düşünebiliyor musunuz Türkiye’yi ne hale getirdiler”

“YÖK VE BU KONUNUN MÜFETTİŞLERİ TESPİT ETMİŞ”

Sahte diplomalı kişilerin çok fazla olduğunu ancak şu ana kadar kamuoyunun bildiği 30’a yakın kişiyi tespit ettiklerini ancak çalışmalarının sürdüğünü ve sayının 50’ye yaklaşabileceğini söyleyen Başarır, “Bu iddiayı ben ortaya koymuyorum. Somut delilleriyle YÖK ve bu konunun müfettişleri tespit etmiş. Meclis kürsüsünden araştırma önergesi vereceğim” dedi.

“LİSTEDE BAKAN YARDIMCISI DA VAR...”

Programda gazeteci Gökmen Karadağ’ın sorusu üzerine listede bir Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı bulunduğunu ifade eden Başarır, listedeki sahte diplomalılardan birinin de en meşhur isimlerden birinin de OPTİMAR Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir olduğunu söyledi.

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