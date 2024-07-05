CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Osman Gökçek'e tepki. 'Sen kirlisin sen haramla büyümüşsün'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçeleriyle ilgili konuşan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e sert tepki gösterdi.

"BABAN GİBİ BİR BELEDİYE BAŞKANI YOK"

Ali Mahir Başarır, Osman Gökçek'e, "Arsız kazığa takılmış, ‘Bu tıkırtı nereden geliyor?’ demiş. Tam da bu beyefendiye uyuyor. Şimdi, bakın, diyor ki; 'İstanbul ve Ankara'da belediyenin bütçeleri 12 kat arttı.' Artar çünkü baban gibi bir belediye başkanı yok" diyerek tepki gösterdi.

"SEÇİM KAZANMAK ZULÜM MÜ YAPMAK DEMEK?"

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın "Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'nin meselelerinin hâkimiyiz. Aksi hâlde, Türk milleti AK Parti iktidarına teveccüh etmezdi" açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede seçim kazanmak işçiye, emekliye, çiftçiye zulüm mü yapmak demek" sorusunu yöneltti.

Başarır'ın yönelttiği soru üzerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ekonomi, kira yükselişleri ve maaşlar konusunda halkın yanında ve sokaklarda olduklarını belirtti.

"MONACO'DA ISTAKOZ PAYLAŞAN MİLLETVEKİLİ"

Başarır ise Zengin'in açıklamasına karşılık olarak, “Yanınızdaki iki milletvekilinden ne kadar sokakta olduğunuz belli; birisi ıstakozu Monaco’da paylaşan milletvekili, birisi onunla büyüyen Osman” yanıtını verdi.

"İSTANBUL VE ANKARA BÜTÇELERİ 12 KAT ARTTI"

"Arsız kazığa takılmış, 'Bu tıkırtı nereden geliyor?' demiş" ifadelerini kullanan Başarır, "Tam da bu beyefendiye uyuyor" ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek'in İstanbul ve Ankara'da belediye bütçelerinin 12 kat arttığı açıklamasına değinen Başarır, "Artar çünkü baban gibi bir belediye başkanı yok" diye konuştu.

"PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITARAK İFTİRA ATAN BABAN GİBİ"

Belediye bütçelerini artıran belediye başkanları olduğuna değinen Ali Mahir Başarır, bütçelerin neden arttığına ilişkin İ.Melih Gökçek'e atıfta bulunarak,

"Dinozor parkı yapıp milyarlarca lirayı o parka gömüp bir de televizyon kanallarında pişmiş kelle gibi sırıtarak iftira atan baban gibi bir belediye başkanı yok" ifadelerini kullandı.

"SEN KİRLİSİN, SEN HARAMLA BÜYÜMÜŞSÜN"

Başarır, Osman Gökçek'e şu sözlerle tepki gösterdi:

Senin kıymetli baban, 80’li yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdürdür. Senin babanın aldığı maaş o yıllarda 50 bin lira, gel yedi sülalemizin mal varlığını araştıralım. Eğer bu gruptan hesabını veremeyen biri çıkarsa ben milletvekilliğinden istifa ederim; hepsinin şerefine, namusuna, onuruna kefilim. Sen verebilir misin? Bir kez daha söylüyorum; o giydiğin ceketin, kravatın, elindeki telefonun, her gün iftira attığın o kanalda o televizyonun hesabını veremezsin, veremezsin. Sen kirlisin, sen haramla büyümüşsün.