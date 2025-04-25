CHP’li Aşkın Genç İmamoğlu'nun mesajını okudu! "Adalet mülkün temelidir"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Ziyaretin ardından cezaevi önünden açıklama yapan Genç,“Silivri, bu dönemde haksızlık ve hukuksuzluklarla anılıyor. Hepsini de sağlıklı görmekten son derece memnun oldum. Onurlu ve dik duruşlarıyla mücadelelerine devam ediyorlar. Kendileri Türkiye ve Türk milleti için hapishanede de olsa çalışmaya devam ediyorlar. Kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbulluların helal oylarıyla üç kez seçtiği ve son yaptığımız ön seçimde 15,5 milyon oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğimiz Ekrem İmamoğlu’nun sizlere çokça selamları var." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Genç, "Devletin dini adalettir. Milletin iradesinden başka irade yoktur. Dolayısıyla bu kötü ve karanlık günler, en kısa zamanda yok olacak ve güzel günler bizi bekliyor olacak. Her şey güzel olacak, diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Genç, İmamoğlu’nun Kayserililer için el yazısıyla yazdığı notu da okudu.

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR"

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye’mizin en üretken ve girişimci şehirlerinden Kayseri’ye, kıymetli hemşehrilerime içten selam ve saygılarımı sunarım. Mücadelemiz; hak, hukuk ve adalet içindir. Sizlerin, evlatlarımızın geleceğini teminat altına alma mücadelesidir. Adalet ve huzur varsa bereket vardır. Adalet yoksa sefalet vardır. Biliyoruz ki adalet mülkün temelidir. Devletin dini adalettir. Allah milletimizi korusun. Sizlerle başaracağız. Her şey çok güzel olacak.”