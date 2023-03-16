CHP'li Atila Sertel'den TRT'ye çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, liyakatsizliğin hüküm sürdüğü TRT’de iş barışının bozulduğunu ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Yıllardır hiçbir iyileştirme yapılmadan verilen görevleri başarıyla yerine getiren personel, kurum içi görevde yükselme sınavlarına tabi tutularak hizmetlerine devam ederken, TRT tarafından düzenlenen, yarışma programı formatında ‘TRT- Yetenek’ aşamalarıyla ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan sınavsız binlerce personel alımı gerçekleştirildi. Özel Hukuka Tabi olarak alınan personeller kurum içinde hızla yükselirken, TRT’ye yıllarını vermiş tecrübeli isimlere hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Yani TRT’de liyakat bitmiş, iş barışı bozulmuş ayrımcılık hüküm sürmeye başlamıştır” dedi.

İŞİN İÇİNE SİYASET GİRDİ

TRT’de siyasetin işin içine girdiğini ifade eden Atila Sertel, milletvekili yakınları, bakan yakınları ve üst düzey bürokratların yakınlarının kuruma sınavsız alındığını ve hızla yükseltildiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi:

“Kurumda, liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri esas alınarak kurum içi görevde yükselme sınavları beklenirken, 2010 -2013 yılları arasında tüm çalışanlara duyurusu yapılmadan, bilgisi olan personele isteği doğrultusunda dilekçeleriyle kadrolar arası geçişler yapılmıştır. TRT çalışanlarının mağduriyetleri eşitsizlik ilkesiyle artmış ve iş barışı bozulmuştur. Özel Hukuka Tabi olarak KPSS sınavına girmeden alınan personelin sosyal ve özlük hakları iyileştirilirken, yıllardır, ‘Yapım ve Yayın Elemanı, Stüdyo Film Yapım Elemanı, Yardımcı Yapım ve Yayın Elemanı, Takip memuru, Aksesuar, Köstüm, Altyazı vb’ kadrolarda çalışan personel için de ‘Kurum içi dengenin korunması’ hassasiyetinin gösterilerek unvan ve ücret çalışmasının yapılması beklenmektedir.”

TRT YÖNETİMİNE ÇAĞRI

TRT’den çok sayıda çalışan kendisine ulaştığını ve mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT yönetimine çağrıda bulunarak, “Gerek geçmiş yıllarda sınav yapılmaksızın kadrolar arası geçişe imkân tanınması gerekse ‘Özel Hukuka Tabi Personel’ olarak çalışanlar için, yine sınava tabi tutulmadan unvan ve ücret politikası çalışmalarının tamamlanması, yıllardır başarılı bir şekilde çalışan ancak hak ettiği unvanı alamayanlar açısından eşitlik ilkesinin ihlali olduğu gibi hakkaniyete de aykırıdır. Anayasadan kaynaklanan eşitlik ilkesine aykırılık ve yeni yönetmelik ile kazanılmış haklarının ihlal edilmesi gerekçeleriyle 2017 yılında ki yönetmeliğin iptal edilerek, eski yönetmelikte olduğu gibi liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri gereğince kurum içi yükselmenin yapılabilmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. TRT’ye düşen görev bu haksızlığı en kısa sürede sonlandırması ve iş barışını yeniden sağlamasıdır. "